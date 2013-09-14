Motosikletli şov acı bitti

ANTALYA'da iddiaya göre, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan iki arkadaşa otomobil çarptı. Kazada kasksız arkadaşlardan 19 yaşındaki Ali Tok öldü, sürücü 18 yaşındaki Tayfun Süral yaralandı.

Kaza, merkez Kepez İlçesi'ne bağlı Göksu Mahallesi'nde, gece 00.20 sıralarında meydana geldi. Tali yolda arkadaşı Ali Tok ile motosiklet üzerinde iddiaya göre, akrobatik hareketler yapan Tayfun Süral, aracın kontrolünü yitirdi. Bir ara 'tek teker' üstünde giden motosikletliler, 40 yaşındaki Yusuf Bakkallar yönetimindeki 34 FK 2379 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yola fırlayan Ali Tok'a, 35 yaşındaki Yurt Kızıltaş yönetimindeki 07 NHL 61 plakalı bir başka otomobil çarptı.

Ağır yaralanan iki arkadaştan Ali Tok, ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Tayfun Süral ise tedaviye alındı.

Kaza sonrası otomobil sürücüleri Kızıltaş ile Bakkallar ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.