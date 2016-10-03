Motosikletle cip çarpıştı: 1 ölü

KAZA, dün akşam Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ahmet Horuz'un kullandığı 07 JV 096 plakalı motosikletle, karşı yönden gelen Mehmet Başak'ın kullandığı 07 JT 711 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hacı Ahmet Horuz ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı motosiklet sürücüsü, ambulansla götürüldüğü Side Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cip sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.