Motosikletin çarptığı yaya öldü

13 Nisan 2015 Pazartesi 14:20
Kaza merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen M.A.A. üst geçidi kullanmadı. M.A.A., üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin çarpması neticesinde ağır yaralandı. 112 ambulansıyla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.A. kurtulamadı.
Motosiklette bulunan O.A ve İ.E, polis tarafından ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
SEFA BALABAN
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Son Güncelleme: 13.04.2015 13:21