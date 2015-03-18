Motosiklet tutkunu gencin feci sonu

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bayrampaşa Bağlantı Yolu'nda, Vatan Caddesi istikametine 34 TY 1448 plakalı kamyoneti ile giden Osman G., yanındaki arkadaşını indirmek için emniyet şeridine çekerek durdu. Sürücü durduktan sonra yanındaki yolcu inmek için kapıyı açtı. Bu sırada emniyet şeridinden aynı istikamete 19 KH 010 plakalı motosikletiyle giden 23 yaşındaki Salih Beyaz, motosikletiyle açılan kamyonetin kapısına sert bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek savrulan Salih Beyaz, bariyerleri aşarak yolun kenarına düştü. Kazada ön tarafı parçalara bölünen motosiklet ise yaklaşık 200 metre sürünerek yolun sol şerit kısmındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile bariyerleri aşarak yolun kenarına düşen motosiklet sürücüsü Salih Beyaz’ın kafasındaki kask ortadan ikiye bölündü. Takılı olan kaskına rağmen başına darbe alan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken, olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından sonra Beyaz'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HIZ DENEME VİDEOLARINI PAYLAŞMIŞTI

Feci bir kaza ile yaşamını yitiren Salih Beyaz’ın motosiklet tutkunu olduğu öğrenildi. Salih Beyaz, kaza öncesinde çok sevdiği motosikleti ile çektirdiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden paylaştığı görüldü. Salih Beyaz’ın motosikletin yanı sıra hız tutkunu olduğu öğrenilirken arkadaşları ile tünellerde hız denemesi yaptığı, burada çekilen videoları da sosyal paylaşım sitelerine koyduğu görüldü.



