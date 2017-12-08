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Motosiklet sürücüsü bıçakla saldırdı, dakikalarca dayak yedi

Şişli'de trafik tartışması sırasında motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. Otomobil sürücüsü şoku atlattıktan sonra saldırganı feci dövdü

Motosiklet sürücüsü bıçakla saldırdı, dakikalarca dayak yedi

Şişli'de trafik tartışması sırasında motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. Otomobil sürücüsü şoku atlattıktan sonra saldırganı feci dövdü

08 Aralık 2017 Cuma 14:15
Motosiklet sürücüsü bıçakla saldırdı, dakikalarca dayak yedi
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ŞİŞLİ'DE trafik tartışması sırasında motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. Otomobil sürücüsü aldığı bıçak darbelerinin şokunu atlattıktan sonra saldırgana yumruk ve tekmelerle karşılık verdi.

Otomobil sürücüsünü haklı bulan çevredekiler araya girmedi, dayak bir süre devam etti Bıçaklı saldırgan dakikalarca süren dayağın ardından polise teslim edildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YOL VERME TARTIŞMASI

Olay, Şişli'de önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen motosiklet ile otomobil sürücüleri arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında motosikletten inen sürücü, otomobilin yanına gitti. Bıçak çektiği belirtilen motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünü tehdit etti. Araya çevredekiler girdi. Ancak iki sürücü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İki sürücü birbirine vurmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER HAKLI BULDU, DÖVMEYE DEVAM ETTİ

Çevredekiler tekrar araya girdi. Tam ortalık sakinleşti derken otomobil sürücüsünün yanına yaklaşan motosiklet sürücüsü, omzundan ve kolundan bıçakladı. Yaralanan otomobil sürücüsü, şoku atlattıktan sonra saldırgana tekme ve yumrukla karşılık verdi.

Otomobil sürücüsü, bıçaklı saldırganı tekme atarak yere düşürdü; dövmeye başladı. Dayak yiyen motosiklet sürücüsünü kurtarmak için çevredekiler tekrar araya girdi. Ancak araya girenler otomobil sürücüsüne hak vererek bir süre motosiklet sürücüsünü dövmesine izin verdi. Dakikalarca süren dayak sonrası otomobil sürücüsü, bıçakla kendisine saldıran kişiyi polise teslim etti. Yaralı sürücü ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

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