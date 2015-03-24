Motosiklet servis minibüsüne çarptı: 1 ölü

KAZA Bursa Merkez Yıldırım ilçesi, 11 Eylül Bulvarı’nda (Yakın Çevre Yolu) saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Oğlu İlhan Ayyıldız’ın da (27) bulunduğu 16 LEM 77 plakalı motorsikletle ters yöne giren Recep Ayyıldız (60), Mustafa Erdem (48) kontrolündeki 16 JRU 95 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. 60 yaşındaki motorsiklet sürücüsü vücudunda ve başında oluşan kırıklar nedeniyle olay yerine gelen 112 ekibinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan oğlu İlhan Ayyıldız ise tedavi edilmek üzere Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayyıldız’ın hastanede alınan ifadesinde girdikleri yolun daha önceden İzmir istikametine gidiş yönü olduğunu, ancak yapılan yol çalışmasından sonra Ankara istikametine olarak değiştirildiğini ve bununla ilgili herhangi bir uyarı ya da levha olmadığı söylediği, bu durumun kendilerini yanıltarak o yolu kullandıklarını dile getirdiği bildirildi. Olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından Recep Ayyıldız’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.