Motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

KAZA akşam E 87 karayolu Kardeşköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 09 DY 958 plakalı hafif ticari araç ile 09 ACH 12 plakalı motosiklet bilinmeyen bir nedenle Kardeşköy Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada motosiklet de hafif ticari araç da hurdaya dönerken, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevre sakinleri Kardeşköy Kavaşığı’nda trafik lambası konulması gerektiğini ileri sürdüler.

Kazada ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcunun ağır yaralı olduğu ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.