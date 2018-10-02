Motosiklet kazasında can verdi

KAZA, saat 00.30 sıralarında Kaş'a bağlı Çavdır Mahallesi Dereağzı mevkisinde meydana geldi. Çavdır Mahallesi'nde çiftçilik ve kardeşiyle beraber zirai ilaç bayiliği yapan Yasin Varol, seralarına ekim öncesi gündüz su bıraktı. Yasin Varol, gece de bıraktığı suyun dinamosunu kapatmak için plakasız motosikletiyle geri gitti. Dönüş yolunda Yasin Varol'un kullandığı motosiklet bilinmeyen nedenle devrildi. Yasin Varol'dan uzun süre haber alamayan yakınları aramaya gittiklerinde kaza yerinde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yasin Varol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bekar olan Yasin Varol'un cenazesi otopsinin ardından Çavdır Mahallesi'nde toprağa verildi.