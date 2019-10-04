Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

KAZA, 27 Eylül'de Serik'te Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Okay Kurnaz (16) ile ablası Ayşenur Kurnaz (19) gece saat 00.00 sıralarında motosikletle gezmeye çıktı. Erkek kardeşin kullandığı motosiklet karşıdan gelen servis aracına çarptıktan sonra, çarpmanın etkisiyle motordan düşen Okay Kurnaz olay yerinde hayatını kaybetti, ablası ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden abla, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ölen iki kardeşin babası F. K.'nın da olaydan 1 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.