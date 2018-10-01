Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat'ta motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 

Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
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KAZA, Manavgat ilçesinin Ulualan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’tan Gebece Mahallesi'ne gitmekte olan M.Y.’nin kullandığı 07 LU 054 plakalı yolcu minibüsü kavşaktan döndüğü sırada Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki A.K.’nin kullandığı plakası bulunmayan motosiklete çarptı. 
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan motosiklet sürücüsünün eşi M.K. yaralandı. M.K., 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

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