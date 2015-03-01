MOBESE'ler böylesini ilk kez kaydetti! İşlek caddede çıplak banyo

MANİSA Emniyet Müdürlüğü şehirdeki MOBESE kameralarına yansıyan ilginç kaza ve görüntüleri paylaştı. Birçok kazanın yer aldığı görüntülerde şehrin en işlek caddelerinden birinin yanında bulunan halka açık çeşmede bir vatandaşın anadan doğma yıkanması dikkat çekti.

Dikkatsizlik ve sürücü hatalarının neden olduğu birçok kaza MOBESE kameralarına yansıdı. Motosiklet kazaları dikkat çekerken, büyük araçların küçük araçları dikkat almadığı görüldü.

İŞLEK CADDEDE ÇIRILÇIPLAK BANYO