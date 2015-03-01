MOBESE'ler böylesini ilk kez kaydetti! İşlek caddede çıplak banyo

MANİSA Emniyet Müdürlüğü şehirdeki MOBESE kameralarına yansıyan ilginç kaza ve görüntüleri paylaştı. Birçok kazanın yer aldığı görüntülerde şehrin en işlek caddelerinden birinin yanında bulunan halka açık çeşmede bir vatandaşın anadan doğma yıkanması dikkat çekti.
Dikkatsizlik ve sürücü hatalarının neden olduğu birçok kaza MOBESE kameralarına yansıdı. Motosiklet kazaları dikkat çekerken, büyük araçların küçük araçları dikkat almadığı görüldü.
İŞLEK CADDEDE ÇIRILÇIPLAK BANYO
MOBESE kameraları çok ilginç bir görüntüyü de saniye saniye kaydetti. Manisa’nın Şehzadeler İlçesindeki İbrahim Gökçen ve Doğu Caddesinin kesiştiği noktada bulunan Ulupark’ın yola bakan cephesindeki bir çeşmenin içine giren şahsın anadan doğma yıkanması saniye saniye kaydedildi. Evsiz olduğu öğrenilen şahsın çeşmedeki banyo keyfi ise vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen bir polis memurunun müdahalesi ile sona erdi. Yanından geçen onlarca kişiye aldırmayan çıplak vatandaşı polis memurunun uyarısı üzerine, üstünü giyerek olay yerinden uzaklaşmasını sağladı.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 10:34