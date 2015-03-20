Minik Elif hayatını kaybetti

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ersin Kaşka’nın kızı Elif Beyza, üç hafta önce evinin balkonunda oyun oynarken aşağı düşerek ağır yaralanmıştı. Elif, Üç haftadan bu yana Bolu’da bulunan İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altında tutuluyordu. Yoğun bakımda tedavisi süren Elif Beyza Kaşka, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.



