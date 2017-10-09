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Minibüsten domuz eti çıktı

Serik’te polisin durdurduğu minibüste 420 kilo domuz eti ele geçirildi

Minibüsten domuz eti çıktı

Serik’te polisin durdurduğu minibüste 420 kilo domuz eti ele geçirildi

09 Ekim 2017 Pazartesi 22:02
Minibüsten domuz eti çıktı
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SERİK Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-400 Karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda önlem aldı. Polis, Engin K.'nin kullandığı 34 FB 5903 plakalı minibüsü durdurarak arama yaptı. Minibüsün koltuklarının arasında ve bagajdaki çuvallar içerisinde, kaçak kesildiği değerlendirilen 420 kilo et ele geçirildi. Polis, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden destek isterken, gelen ekiplerin yaptığı incelemede etin domuz eti olduğu belirlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, imha etmek üzere etlere el koydu. Sürücü Engin K. hakkında idari para cezası uygulanırken, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Öte yandan ele geçirilen etlerin, Manavgat'ta ormanlık bir alanda kesildiği tespit edildi.
 

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SerikMinibüsDomuz
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