Minibüsle otomobil çarpıştı

KAZA dün saat 17.00 sularında Gazipaşa Nüfus Müdürlüğü önündeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Gazipaşa’dan Anamur istikametine giden Çetin Gözüaçık’ın kullandığı 07 LMN 06 plakalı otomobille, tarım işçilerini taşıyan Yaşar Baysal idaresindeki 07 BHP 09 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada Çetin Gözüaçık ile eşi Zeynep Gözüaçık, gelini Remziye Gözüaçık ve torunları Yusuf Gözüaçık ile Nilüfer Gözüaçık yaralandı. Minibüstekiler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Durumu ağır olan Zeynep Gözüaçık ise Alanya’ya sevk edildi.
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