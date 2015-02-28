Minarede kalp krizi geçirip öldü

OLAY önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Kızılcıklı Köyü Camii’nin minaresinde vakit ezanlarının okunduğu ses sistemi arızalanınca köy sakinlerinden Hayri Yavuz, dar merdivenlerden yürüyerek minareye çıktı. Ancak uzun süre aşağı inmedi. Bunun üzerine minareye çıkan arkadaşları Yavuz’u ölü olarak buldu. Mahalle sakinleri, minarenin merdivenlerinin dönerek inilip çıkılması ve çok dar olması nedeniyle cenazeyi aşağı indirimedi. Yardım istenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan gönderilen arazözün yangın merdiveni ile Hayri Yavuz’un cesedi aşağı indirildi.

Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Hayri Yavuz’un cenazesi, ön otopsi sonrasında kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.