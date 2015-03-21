MHP'lileri taşıyan yolcu otobüsü kaza yaptı

21 Mart 2015 Cumartesi 09:42
AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa İlçesi'nde 2 otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolu üzerinde Sinanpaşa'ya bağlı Taşoluk Beldesi yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı ve buzlanmanın oluştuğu yolda, Afyonkarahisar'a giden Orhan Birinci'nin kullandığı 45 KA 7611 plakalı TIR'a, Zafer Ulusoy'un kullandığı 07 GHA 20 plakalı yolcu otobüsü arkadan çarptı. Bu otobüse de Antalya'dan Ankara'ya kongreye katılmak üzere giden MHP'lileri taşıyan Mehmet Kurutmaz'ın kullandığı başka bir otobüs çarptı. Zincirleme kazada, otobüsü sürücüsü Zafer Ulusoy olay yerinde yaşamını yitirirken, 13 kişi ise hafif yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otobüste sıkışan Zafer Ulusoy'un cesedi ise itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak, Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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Son Güncelleme: 21.03.2015 08:44