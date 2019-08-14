MHP’li işadamının Antalya’da esrarengiz ölümü

KEPEZ Gündoğdu Mahallesi’nde bir hafta önce kızının evine giden iş insanı Mahmut Topal, ikinci kattaki balkondan düştü. Ağır yaralanan Topal, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Topal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Bir dönem MHP’den Kepez Belediyesi Meclis üyeliği görevinde bulunan Topal’ın cenazesinin yarın Serik ilçesindeki Tekke Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. Ölümüyle ilgili bazı şüphelerin duyulduğu belirtilen Topal'ın esrarengiz ölümü hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.