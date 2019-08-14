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MHP’li işadamının Antalya’da acı ölümü

Antalya'da ikinci kattaki balkondan düşen iş insanı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ASAYİŞ 14.08.2019, 08:07 15.08.2019, 09:33 Melike Temir
MHP’li işadamının Antalya’da acı ölümü
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KEPEZ Gündoğdu Mahallesi’nde bir hafta önce kızının evine giden iş insanı Mahmut Topal, ikinci kattaki balkondan düştü. Ağır yaralanan Topal, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Topal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Bir dönem MHP’den Kepez Belediyesi Meclis üyeliği görevinde bulunan Topal’ın cenazesi Serik ilçesindeki Tekke Mahallesi’nde toprağa verildi. 

#Mahmut Topal #Ölüm #iş insanı #Antalya
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