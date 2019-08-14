MHP’li işadamının Antalya’da acı ölümü

KEPEZ Gündoğdu Mahallesi’nde bir hafta önce kızının evine giden iş insanı Mahmut Topal, ikinci kattaki balkondan düştü. Ağır yaralanan Topal, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Topal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Bir dönem MHP’den Kepez Belediyesi Meclis üyeliği görevinde bulunan Topal’ın cenazesi Serik ilçesindeki Tekke Mahallesi’nde toprağa verildi.