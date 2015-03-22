MHP kurultayından dönen midibüs çaya uçtu: 29 yaralı

KAYSERİ-Malatya karayolunun 60. Kilometresinde H.G.’nin sürücüsü olduğu, içerisinde MHP’nin 11. Olağan Büyük Kurultayı’na katılanları taşıyan Ankara’dan Kahramanmaraş’a gitmekte olan 46PA143 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek bir kısmı çaya girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, ekipler yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, Kayseri-Pınarbaşı yolu ulaşıma kapatıldı. Midibüsteki yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Pınarbaşı ile Kayseri’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 22.03.2015 09:38