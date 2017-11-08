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Mezar taşlarındaki PKK simgeleri, Emniyeti harekete geçirdi!

Diyarbakır Emniyeti, Büyükşehir Belediyesine gönderdiği yazıyla şehirdeki mezarlıklarda PKK'ya ait bayrak, yazı, ve flama bulunan mezar taşlarının değiştirilmesini istedi

Mezar taşlarındaki PKK simgeleri, Emniyeti harekete geçirdi!

Diyarbakır Emniyeti, Büyükşehir Belediyesine gönderdiği yazıyla şehirdeki mezarlıklarda PKK'ya ait bayrak, yazı, ve flama bulunan mezar taşlarının değiştirilmesini istedi

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:15
Mezar taşlarındaki PKK simgeleri, Emniyeti harekete geçirdi!
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DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nden, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda;  Yeniköy Asri Mezarlığı'nda, üzerinde terör örgütünü simgeleyen, ibare, yazı, söz, flama ve arma bulunan  PKK'lılara ait mezar taşlarının değiştirilmesi istendi.

MEZAR TAŞLARINDA SÖZDE 'ŞEHİT' İFADESİ

İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü'ne yazı göndererek, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince  Yeniköy Asri Mezarlığı'nda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bir arada özel olarak ayrılmış bir bölüme defin işlemlerinin yapıldığının belirlendiğini kaydetti. Yazıda; söz konusu bazı mezar taşlarının üzerinde, terör örgütün 'sözde' flamasının bulunduğu, ayrıca teröristlerin mezar taşlarında sözde 'şehit' ibaresinin yer aldığı yönündeki tespitlerin ardından, Cumhuriyet Başsavcılığının bilgilendirildiği belirtildi.

''GELENEKSEL HALE GETİRİLSİN''

Yazıda; Başsavcılığın talimatı doğrultusunda,  Yeniköy Asri Mezarlığı'nda, üzerinde terör örgütünü simgeleyen, yazı, söz, 'sözde' flama ve arma ile sözde 'şehit' ibaresi bulunan  PKK'lılara ait mezar taşlarının en kısa sürede değiştirilerek geleneksel hale getirilmesi istendi.

Ayrıca yapılan çalışmalar hakkında  Diyarbakır  Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi talep edildi.

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DiyarbakırYeniköyPKKGüncel
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