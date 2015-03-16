Mevlit yemeği 79 kişiyi zehirledi

16 Mart 2015 Pazartesi 08:41
EDİNİLEN bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesi Ahi Erbasan Caddesi sakinleri, mahallelerinde bir hafta önce vefat eden Hatice İlhan için Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki taziye evinde mevlit okuttu. Mevlit sonrası vatandaşlara tavuk, pilav ve ayran ikram edildi.
Mevlit yemeği yiyen 79 kişi kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
71 kişi ayakta tedavi edilip taburcu edilirken durumu ağır olan 8 kişi halen müşahede altında tutuluyor. Bu arada, Kütahya Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililerin mevlit yemeğinden örnekler aldığı ve örnekler üzerinde tahlil yapacağı belirtildi.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 07:42