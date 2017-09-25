Metruk binalar denetlendi

İL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atıl nitelikteki bölgeler ve metruk binalarda denetim yaptı. Suç faillerinin konakladığı, suçların işlendiği, fuhuş yapıldığı, uyuşturucu ve yasak maddelerin pazarlandığı, çevreye zarar verebilecek uyarıcı ve uçucu maddeleri kullananların kaldığı binaları tek tek belirleyen ekipler, 356 adresi kontrol etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ve karma kadro personelinin katılımıyla yapılan uygulamada 23 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Metruk binalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken, uygulama esnasında ilgili belediyelere gönderilmek üzere metruk binalar fotoğraflandı.