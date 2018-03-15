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Metrobüs durağında dehşet! İşe girdiği gün öldürüldü

Üniversiteden yeni mezun olan Gürkan Aras, iş görüşmesine gittiği Beylikdüzü’ndeki holdingle anlaştı. İşe girmenin mutluluğuyla evine dönen genç, Sefaköy’de önünü kesen tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Metrobüs durağında dehşet! İşe girdiği gün öldürüldü

Üniversiteden yeni mezun olan Gürkan Aras, iş görüşmesine gittiği Beylikdüzü’ndeki holdingle anlaştı. İşe girmenin mutluluğuyla evine dönen genç, Sefaköy’de önünü kesen tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü

15 Mart 2018 Perşembe 08:55
Metrobüs durağında dehşet! İşe girdiği gün öldürüldü
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İSTANBUL sokaklarında terör estiren tinerciler, pırıl pırıl bir genci hayalleriyle birlikte katletti. Sefaköy'de metrobüs durağında tinercilerin bıçaklı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Gürkan Aras hayatını kaybetti. Aras'ın üniversiteden yeni mezun olduğu ve iş görüşmesinden döndüğü öğrenildi. Trajik olay pazartesi akşamı Sefaköy metrobüs durağında meydana geldi. Gürkan Aras özel bir üniversitenin ekonomi bölümünden yeni mezun olmuştu. Aras olay günü Beylikdüzü'nde bulunan bir holdinge iş görüşmesine gitti.

MÜJDEYİ VERECEKTİ

Olumlu geçen görüşmede işe kabul edilen Gürkan, bir sonraki pazartesi mesaiye başlamak üzere anlaşarak iş yerinden ayrıldı. Mutlu haberi ailesiyle paylaşmak isteyen genç adam, evine gitmek için Beylikdüzü'nden metrobüse bindi, Sefaköy durağında indi. Metrobüsten indiği sırada durakta önünü tinerciler kesti. Tinerciler ile Gürkan Aras arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir tinerci tarafından bıçaklanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırganlar ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis katili her yerde aranıyor. Ailenin tek erkek çocuğu olan Aras'ın iki de kız kardeşi olduğu öğrenildi. Gürkan Aras, gözyaşları arasında Tuzla Şifa Mahallesi mezarlığında defnedildi. (Sabah) 

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Tinerci SaldırısıGürkan ArasMetrobüs Durağında BıçaklamaGündem
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