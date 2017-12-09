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Metro tacizcisine 15 yıl hapis istemi

Bağcılar metrosunda 17 yaşındaki genç kızı elle taciz eden şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Metro tacizcisine 15 yıl hapis istemi

Bağcılar metrosunda 17 yaşındaki genç kızı elle taciz eden şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:45
Metro tacizcisine 15 yıl hapis istemi
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İSTANBUL'DA yaşayan 17 yaşındaki N.İ.K., Üçyüzlü Metro istasyonundan Bağcılar Kirazlı Metro istasyonuna gitmek üzere sabah saatlerinde yola çıktı.

"ELİYLE DOKUNMAYA BAŞLADI"
Bu sırada metroda bulunan 58 yaşındaki E.Ö., N.İ.K.’in yanına sokuldu. İfadesinde o anları saniye saniye anlatan N.İ.K. “Bir anda eliyle dokunmaya başladı. İlk hissettiğimde ‘Acaba çarptı mı?’ diye düşündüm. Ama şahıs hala eliyle sıkmaya devam etti.” dedi.

"ADAMI BIRAKMADIM, GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE TESLİM ETTİM"
Olay anında çırpınarak bağıran mağdure N.İ.K., çığlıklar attığını söyleyerek, “Etraftakiler fazla yardım etmedi. Ben adamı bırakmadım ve Bağcılar Kirazlı Metro durağındaki güvenlik görevlilerine teslim ettim.” diye ifade verdi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Olay yerinden emniyete götürülerek ifadesi alınan şüpheli E.Ö. ise sabah saatlerinde metronun çok kalabalık olduğuna dikkat çekerek kendini şu şekilde savundu: “Sabah 08.15 sıralarıydı. Kirazlı Metro istasyonunda inmek istediğim esnada vagon çok kalabalıktı. İnmek için sırada beklerken daha sonra adını öğrendiğim şahsın beni eliyle ittiğini gördüm. Ben de kendisine ‘Ne oluyor?’ diye kızdım. Bunun üzerine bu şahıs ‘Sen bilirsin’ diye bağırmaya başladı. Benim bu şahsa herhangi bir müdahalem olmamıştır. Şahsın başkası tarafından taciz edilip edilmediğini bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

SERBEST KALDI
Şüpheli E.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Hürriyet'in haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında E.Ö. hakkında ‘Çocuğun cinsel İstismarı’ suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Anahtar Kelimeler:
TacizMetroİstanbul
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