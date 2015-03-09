AYDIN'IN Söke İlçesi'nde, dün akşam markete gitmek üzere evden çıkan lise öğrencisi 18 yaşındaki Uğur Ateş, oturdukları apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü sanılan Ateş'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Fevzipaşa Mahallesi Kayas Caddesi 35 numaradaki apartmanda yaşayan Cumhuriyet Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Uğur Ateş, dün akşam saatlerinde marketten alışveriş yapacağını söyleyerek evinden çıktı. Uğur Ateş, bir süre sonra saat 20.30 sıralarında apartmanın merdiven boşluğunda hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine apartmana gelen acil yardım ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ateş'in öldüğü belirlendi.

KALP KRİZİ SANILIYOR