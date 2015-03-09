09 Mart 2015 Pazartesi 14:40
AYDIN'IN Söke İlçesi'nde, dün akşam markete gitmek üzere evden çıkan lise öğrencisi 18 yaşındaki Uğur Ateş, oturdukları apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü sanılan Ateş'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Fevzipaşa Mahallesi Kayas Caddesi 35 numaradaki apartmanda yaşayan Cumhuriyet Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Uğur Ateş, dün akşam saatlerinde marketten alışveriş yapacağını söyleyerek evinden çıktı. Uğur Ateş, bir süre sonra saat 20.30 sıralarında apartmanın merdiven boşluğunda hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine apartmana gelen acil yardım ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ateş'in öldüğü belirlendi.
KALP KRİZİ SANILIYOR
Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmadığı belirtilen Ateş'in cesedi, önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Uğur Ateş'in ölümü, ailesinin yanı sıra arkadaşlarında üzüntü yarattı.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 13:42