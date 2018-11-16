Menajer bacağından vuruldu

Antalya'da sanatçılara menajerlik yapan Ali Gülmez (35), alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan C.K. tarafından iki bacağından vuruldu.

Menajer bacağından vuruldu
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OLAY dün akşam saatlerinde, Muratpaşa Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Sanatçılara menajerlik yapan Ali Gülmez ile C.K. arasında, iddiaya göre para alışverişi yüzünden husumet yaşandı. Dün olayın meydana geldiği yerde karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sonunda belindeki tabancayı çıkartan C.K., Ali Gülmez'i sağ ve bol bacak diz altından vurdu. Gülmez, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, C.K. ara sokaklarda kayıplara karıştı. Polis, iki sokak ötede tabancasını ve montunu bulduğu C.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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