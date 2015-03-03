Maskeli motorcular pompalı tüfekle dehşet saçtı

OLAY, dün saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Recep Deran'ın yanına, plakası kapatılmış bir motosiklet yanaştı. yüzleri kar maskeli 2 kişi, pompalı av tüfeğiyle Deran'ın üzerine ateş açtı.
Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Deran, kanlar içinde yere yığılırken, kimliği belirsiz saldırganlar ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Arkadaşları tarafından Özel bir hastaneye kaldırılan Deran kurtarılamadı.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis,Olaydan sonra kaçan Kimliği belirsiz iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hayatını kaybeden Recep Deran’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 08:36