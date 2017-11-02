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Masaj salonu adı altında VIP fuhuş! Şifre: Sultan masajı

Ankara polisi, masaj salonu adı altında fuhuş yaptıran çeteyi çökertti. Çetenin fuhuş için kullandığı şifre de ortaya çıkarıldı: Sultan masajı

Masaj salonu adı altında VIP fuhuş! Şifre: Sultan masajı

Ankara polisi, masaj salonu adı altında fuhuş yaptıran çeteyi çökertti. Çetenin fuhuş için kullandığı şifre de ortaya çıkarıldı: Sultan masajı

02 Kasım 2017 Perşembe 14:59
Masaj salonu adı altında VIP fuhuş! Şifre: Sultan masajı
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ANKARA polisinin bir masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda güvenlik kameralarıyla donatılmış bina içerisinde gizli geçitler ortaya çıkarıldı.

5 AY İÇİNDE İKİ KEZ MÜHÜRLENDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri,  Çankaya'ya bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde fuhuş yaptırıldığı için son 5 ay içinde iki kez işlem yaparak mühürlenen masaj salonunun faaliyetine devam ettiği bilgisini aldı.

VIP MÜŞTERİLER

Bir apartmanın 5'inci katındaki dubleks iki daireyi kiralayan masaj salonu işletmecilerinin, binanın her tarafını güvenlik kameralarıyla donattığını ve "VIP" müşterilere jakuzili özel odalarda hizmet vermeye başladığını belirleyen polis ekipleri, yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

OPERASYONUN ADI: JAKUZİ

"Jakuzi" adı verilen operasyona bina girişindeki güvenlik kameralarını etkisiz hale getirerek başlayan polisler, masaj salonuna gece yarısı baskın düzenledi. Bu sırada içeride bulunanların kaçmaya çalıştığını fark eden polis ekipleri, yapılan inceleme sonucu iki ayrı gizli geçit buldu. Geçitlerden birinin binanın asansör makine dairesine çıktığı, polis baskınları sırasında bazı özel müşterilerin bu geçit sayesinde çatı katında gizlendiği belirlendi.

Masaj salonunun dubleks katında yapılan aramada ise aynayla kaplı bir başka geçit bulundu. Aynayla gizlenmiş kapıdan içeri giren polisler, burada da "VIP" müşteriler için hazırlanan iki ayrı odaya ulaştı.

"SULTAN MASAJI" ADI ALTINDA FUHUŞ

Her iki dairede 16 masaj odası bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, jakuzilerin bulunduğu özel odalarda üç kadın ile "harem masajı", dört kadın ile "sultan masajı" adı altında fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Operasyon sırasında içeride bulunan 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılardan 14 kişi, "zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele" kapsamında 209 lira idari ceza uygulanarak serbest bırakıldı. Masaj salonunun işletmecisi olduğu belirlenen 2 kişi ise "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
VipFuhuşSULTAN MASAJIMasaj Salonu
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