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Marmaray'daki kadın yolcunun polis kurşunuyla vurulma anı ortaya çıktı

Marmaray'da nöbet değişiminde doldur-boşalt yapan polisin silahından çıkan kurşunun, bir kadın yolcuya isabet ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Marmaray'daki kadın yolcunun polis kurşunuyla vurulma anı ortaya çıktı

Marmaray'da nöbet değişiminde doldur-boşalt yapan polisin silahından çıkan kurşunun, bir kadın yolcuya isabet ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:19
Marmaray'daki kadın yolcunun polis kurşunuyla vurulma anı ortaya çıktı
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İSTANBUL'DA, Yenikapı girişinde doldur-boşalt yapan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir kadın yolcuyu yaraladı. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

DOLDUR-BOŞALT YAPIYORDU

İstanbul'da 'da,Yenikapı girişinde doldur-boşalt yapan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir kadın yolcuyu yaraladı.16 Haziran günü yaşanan olayda, Servet G. isimli polis memuru, nöbet değişimi sırasında teslim ettiği silahı kontrol ettiğinde, kurşunun silahın ağzına sıkıştığını gördü. Servet G., doldur-boşalt yaptığı sırada silah ateş aldı.

YARALI KADIN, POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mermi, metroya girmek üzere olan İndira G. isimli kadına isabet etti.  Gürcistan asıllı 43 yaşındaki kadın polisten şikâyetçi olmadı.

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GürcistanMarmarayİstanbulSabahPolisVurulma Anı
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