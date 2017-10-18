Marmaray'daki kadın yolcunun polis kurşunuyla vurulma anı ortaya çıktı

İSTANBUL'DA, Yenikapı girişinde doldur-boşalt yapan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir kadın yolcuyu yaraladı. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.
DOLDUR-BOŞALT YAPIYORDU
İstanbul'da 'da,Yenikapı girişinde doldur-boşalt yapan polis memurunun silahından çıkan kurşun bir kadın yolcuyu yaraladı.16 Haziran günü yaşanan olayda, Servet G. isimli polis memuru, nöbet değişimi sırasında teslim ettiği silahı kontrol ettiğinde, kurşunun silahın ağzına sıkıştığını gördü. Servet G., doldur-boşalt yaptığı sırada silah ateş aldı.
YARALI KADIN, POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Mermi, metroya girmek üzere olan İndira G. isimli kadına isabet etti. Gürcistan asıllı 43 yaşındaki kadın polisten şikâyetçi olmadı.
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