Marketin camını kırıp televizyon çaldılar

EDİNİLEN bilgiye göre Kocatepe Mahallesi Aydede Sokak üzerinde bulunan bir marketin alarmı, gece saatlerinde çalmaya başladı. Kontrol için giden polis ekipleri, marketin camının kırık olduğunu belirledi. Daha sonra polis, Şehit Taha Carım Bulvarı üzerinde kaçan bir şahsı görmesi üzerine şahsı kovalamaya başladı. Bir süre sonra kaçan şahsı yakalayan polis, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile birlikte şahsın beraberinde bulunduğu diğer şahsı da alarak sağlık raporu için adli tabibe getirdi. İlk sorgularında markete kendilerinin girdiklerini itiraf eden şüpheliler, marketten çaldıkları plazma televizyonun da yerini gösterdi. Polis, olayın meydana geldiği markette inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.