Market fareleri iş başında! Sugözü Mahallesi’nde şok eden olay

İDDİAYA göre yaklaşık 6 kişi marketin dışında kalan böylede malları alarak kaçtı, olay ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Marketin sahibi Şeref Küçük marketin içinde oturan birinin söz konusu alanı göremeyeceğini ifade ederek, durumu güvenlik kamerasından tesadüfen tespit ettiklerini belirtti ve geriye dönük yaptıkları incelemede hırsızlık vakasının bu olaydan ibaret olmadığını aktardı. Emniyet güçlerine intikal eden vakaya ilişkin ise inceleme başlatıldığı öğrenildi.