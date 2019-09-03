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Son Dakika

Market fareleri iş başında! Sugözü Mahallesi’nde şok eden olay

Alanya'nın Sugözü Mahallesi Çevreyolu kenarında hizmet veren Mislina Market’te şok eden bir hırsızlık olayı yaşandı.

ASAYİŞ 03.09.2019, 16:52 03.09.2019, 17:02 Melike Temir
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İDDİAYA göre yaklaşık 6 kişi marketin dışında kalan böylede malları alarak kaçtı, olay ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Marketin sahibi Şeref Küçük marketin içinde oturan birinin söz konusu alanı göremeyeceğini ifade ederek, durumu güvenlik kamerasından tesadüfen tespit ettiklerini belirtti ve geriye dönük yaptıkları incelemede hırsızlık vakasının bu olaydan ibaret olmadığını aktardı. Emniyet güçlerine intikal eden vakaya ilişkin ise inceleme başlatıldığı öğrenildi.

#alanya son dakika #Şeref Küçük #sugözü mahallesi #Alanya
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