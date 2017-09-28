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Marangoz değil polis! Masaları kestikçe çıkanlar şaşkına çevirdi

İstanbul'da masalara gizlenerek yurt dışına götürülmek istenen uyuşturucunun peşine düşen polisler, marangoz gibi masaları kesti ve zulalanan uyuşturucuları tek tek çıkardı

Marangoz değil polis! Masaları kestikçe çıkanlar şaşkına çevirdi

İstanbul'da masalara gizlenerek yurt dışına götürülmek istenen uyuşturucunun peşine düşen polisler, marangoz gibi masaları kesti ve zulalanan uyuşturucuları tek tek çıkardı

28 Eylül 2017 Perşembe 16:53
Marangoz değil polis! Masaları kestikçe çıkanlar şaşkına çevirdi
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İSTANBUL'DA düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 1 buçuk ton civarında uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirleri, ahşap masaya zulaladıkları uyuşturucuyu  İngiltere'ye sevk etmek isterken yakalandı.

OPERASYONA DEDEKTÖR KÖPEKLER DE DESTEK VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında dedektör köpeklerin de yer aldığı 4 ayrı operasyona imza attı. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ilki 20  Eylül'de  Bağcılar'da 3 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 330 kilo 760 gram esrar, 3 bin 750 ecstacy hap, 6 tabanca, 1 av tüfeği, 9 mermi, 1 hassas terazi ve uyuşturucudan temin edildiği düşünülen 15 bin lira para ele geçirdi.
LONDRA'YA İHRAÇ EDİLECEKTİ

Uyuşturucu polisi, bu operasyondan 3 gün sonra  Kartal ve  Maltepe ilçelerinde mobilya atölyesinin de aralarında olduğu 3 iş yerine baskın yaptı. Operasyonda,  İngiltere'nin başkenti  Londra'ya ihraç edilmek üzere hazırlanmış ahşap masaların içine ince paketler halinde gizlenmiş 208 kilogram eroin ile 4 bin 250 Ectacy hap, 2 pres makinesi, 1 karıştırma makinesi ele geçirildi.  Polis, masaları keserek ortaya çıkardığı uyuşturucu maddeleri imha edilmek üzere el koydu.
TEM OTOYOLU'NDA OPERASYON

Polis,  Diyarbakır'dan yola çıkarak  İstanbul'a gelen kamyoneti 23  Eylül akşamı saatlerinde TEM Otoyolu kent girişinde durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, 130 kilo 400 gram esrar maddesinin ele geçirdiği belirtildi.

Narkotik polisinin, uyuşturucu üreterek piyasaya sürdükleri belirlenen bir şebekeye yönelik  26 Eylül'de  Bağcılar ve  Beylikdüzü'nde 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, 700 kilogram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi.
14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli,  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulAsayişUyuşturucu
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