Marangoz değil polis! Masaları kestikçe çıkanlar şaşkına çevirdi

İSTANBUL'DA düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 1 buçuk ton civarında uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirleri, ahşap masaya zulaladıkları uyuşturucuyu İngiltere'ye sevk etmek isterken yakalandı.

OPERASYONA DEDEKTÖR KÖPEKLER DE DESTEK VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında dedektör köpeklerin de yer aldığı 4 ayrı operasyona imza attı. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ilki 20 Eylül'de Bağcılar'da 3 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 330 kilo 760 gram esrar, 3 bin 750 ecstacy hap, 6 tabanca, 1 av tüfeği, 9 mermi, 1 hassas terazi ve uyuşturucudan temin edildiği düşünülen 15 bin lira para ele geçirdi.

LONDRA'YA İHRAÇ EDİLECEKTİ

Uyuşturucu polisi, bu operasyondan 3 gün sonra Kartal ve Maltepe ilçelerinde mobilya atölyesinin de aralarında olduğu 3 iş yerine baskın yaptı. Operasyonda, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ihraç edilmek üzere hazırlanmış ahşap masaların içine ince paketler halinde gizlenmiş 208 kilogram eroin ile 4 bin 250 Ectacy hap, 2 pres makinesi, 1 karıştırma makinesi ele geçirildi. Polis, masaları keserek ortaya çıkardığı uyuşturucu maddeleri imha edilmek üzere el koydu.

TEM OTOYOLU'NDA OPERASYON

Polis, Diyarbakır'dan yola çıkarak İstanbul'a gelen kamyoneti 23 Eylül akşamı saatlerinde TEM Otoyolu kent girişinde durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, 130 kilo 400 gram esrar maddesinin ele geçirdiği belirtildi.

Narkotik polisinin, uyuşturucu üreterek piyasaya sürdükleri belirlenen bir şebekeye yönelik 26 Eylül'de Bağcılar ve Beylikdüzü'nde 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, 700 kilogram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.