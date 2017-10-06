Mantar için ormana giden aşçı, korkunç halde bulundu

BOLU'NUN Mengen ilçesinde mantar toplamak için ormana giden ve ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

KÖYLÜLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Alınan bilgiye göre, Gözecik köyü Ören Mahallesi'nde ormana mantar toplamaya çıkan emekli aşçı Zeki Öztürk'ten (71) haber alamayan yakınları, köylülerle bölgede arama çalışması başlattı. Arama sonucunda Öztürk'ün Çakmakçı mevkisinde cansız bedeni bulundu. Öztürk'ün yakınları bunun üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YÜZÜ PARÇALANMIŞTI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yabani bir hayvan tarafından yüzü parçalanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Öztürk'ün hayatını kaybettiği bölgede ayı izlerinin olduğunu tespit etti.

AYI SALDIRISINA UĞRAMIŞ

Ayının saldırısına uğradığı belirlenen Öztürk'ün cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emekli aşçının cenazesi böyle getirildi;