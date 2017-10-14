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Manavgat’taki kazanın ardından ’kızın kaçırıldı, yetiş’ ihbarı çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ortalığı savaş alanına çeviren kazanın ardından ’kızın kaçırıldı, yetiş’ ihbarı çıktı.

Manavgat’taki kazanın ardından ’kızın kaçırıldı, yetiş’ ihbarı çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ortalığı savaş alanına çeviren kazanın ardından ’kızın kaçırıldı, yetiş’ ihbarı çıktı.

14 Ekim 2017 Cumartesi 19:59
Manavgat’taki kazanın ardından ’kızın kaçırıldı, yetiş’ ihbarı çıktı
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KAZADA, çarpışan 2 otomobilden biri kaldırıma çıkarak iş yerlerine zarar vermiş, şans eseri kaldırımda bulunan kimsenin burnu bile kanamamıştı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde Manavgat’ın en işlek caddelerinden biri olan İbrahim Sözen Caddesi’nde seyir halinde olan Osman Güneş’in kullandığı 07 LMV 98 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta İlknur Karakaya’nın kullandığı 07 LRY 70 plakalı otomobille çarpışmıştı. Osman Güneş’in kullandığı 07 LMV 98 plakalı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma çıkarak bir market ve elektronik mağazasına büyük çapta zarar verirken, park halindeki 07 BFB 60 plakalı motosikleti altına almıştı. Kazanın ardından başından akan kana aldırış etmeksizin otomobilinden inen ve İmam Hatip Lisesi istikametinde ilerleyen Osman Güneş’in eşinden gelen ‘Kızımızı kaçırıyorlar, yetiş’ şeklindeki telefon üzerine otomobiline binerek kızı için kırmızı ışıklarda beklemeden evine gittiği, kazanın da bu nedenle meydana geldiği öne sürüldü.

Kazanın ardından Osman Güneş’in ambulansta tedavisi yapıldığı sırada polis memuruna ‘çocuğum bulundu mu’ şeklinde soru sormasının nedeninin de kızının kaçırılmak istenmesi olduğu ortaya çıktı. Tedavisini yaptırdıktan sonra eşi ve kızıyla birlikte Şelale Polis Karakolu Çocuk Büroya giderek şikayette bulunan Osman Güneş, evinin yakınında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini de polislere teslim etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde 7 yaşındaki kızının ekmek almak için evden çıktığı sırada bisikletle yanına gelen bir başka kişinin çocuğun elinden parayı almak için çaba harcaması görülüyor.

Osman Güneş, kazanın ardından kaçmasının söz konusu olmadığını, kızının kaçırıldığını duyunca ne yaptığını bilmeden evine koştuğunu, aynı şeyi yine yapacağını söyledi. Güneş, en büyük tesellisinin kimsenin zarar görmemiş olması olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatKazaKaçırma
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