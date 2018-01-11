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Manavgat’ta yaşlı kadın yanarak can verdi

Manavgat'ta yaşlı kadın tek başına yaşadığı gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybetti

Manavgat’ta yaşlı kadın yanarak can verdi

Manavgat'ta yaşlı kadın tek başına yaşadığı gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybetti

11 Ocak 2018 Perşembe 23:36
Manavgat’ta yaşlı kadın yanarak can verdi
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OLAY, Beşkonak Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülizar Taş (86) isimli yaşlı kadının evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evin konumu sebebiyle fark edilmeyen alevler hızla büyüdü.  Köylüler yangını fark edince hemen itfaiyeye haber verdi.  Bölgeye yakın başka bir köyde farklı bir yangına müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kısa sürede olay yerine geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaptığı incelemede Gülizar Taş'ın yanmış cesediyle karşılaştı. Yaşlı kadının cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olaylı ilgili soruşturma başlatıldı.

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ManavgatGecekonduYangınGülizar Taş
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