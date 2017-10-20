Manavgat’ta uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat’ın Side ve Sarılar Mahallelerinde S.Ç., M.Ç. ve E.Ö.’ye ait evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 320 gram kubar esrar maddesi, 30 adet sentetik hap, saksı içerisinde 1 kök kenevir bitkisi, 20 gram marok (sentetik madde takviyeli esrar), 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 TL ve 75 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheliler S.Ç., M.Ç. ve E.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.