Manavgat’ta uyuşturucu tacirleri arasında silahlı çatışma: 4 gözaltı
Manavgat'ta iki grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden silahlı kavga çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 4 kişi adliyeye çıkarıldı.
MANAVGAT'TA jandarma ve polisin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları ve bu konudaki etkin mücadelesi, uyuşturucu tacirlerinin birbirine düşmesine neden oluyor. Önceki gün Gündoğdu turizm merkezinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 grup arasında yaşanan anlaşmazlık silahların çekildiği kavgaya dönüştü. Yaralama ve ölümün yaşanmadığı olayın ardından olaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya KOM ve Jasat ekipleri, olayla ilgili olarak 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliği tehlikeye sokmak', '6136 SKM’ye muhalefet' ve 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından aranan O.Ş., R.K., E.T. ve H.C.’yi yakaladı. Evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, fişek ve metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.
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