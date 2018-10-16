Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat'ta bir kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
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MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen H.E.’yi durdurdu. H.E. üzerinde arama yapan görevliler 1.4 gram eroin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 220 TL para ele geçirdi. 
H.E. emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu madde bulundurmak, ticaretini yapmak ve kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi. 

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