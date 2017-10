Manavgat'ta tur midibüsü kazası: 2 yaralı

KAZA, bugün sabah saatlerinde Titreyengöl bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan Ali Gezen’in kullandığı 07 S 7472 plakalı tur midibüsü Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde virajı alamayarak yol kenarındaki uygulama otelinin duvarına çarptı. Midibüsün duvarı yıkarak uygulama otelinin bahçesine girdiği kazada tur midibüsünün şoförü Ali Gezen ve yanında bulunan Rus uyruklu tur rehberi Ekaterina Nfdova yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sırasında tur midibüsünde turist bulunmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Kaza anı, çevredeki vatandaşların koşuşturmaları, ambulans ve kurtarıcının olay yerine gelme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer taraftan 2 gün önce de aynı duvara çarpan otomobilde bulunan 4 kişilik bir aile şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatmış ve kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Site sakinlerinden acil önlem isteği

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan Elit Sitesi sakinleri meydana gelen kazalar yüzünden kapılarının önüne çıkmaya korkar hale geldiklerini belirttiler. Sitede oturan 10 yaşındaki Egemen Kök, yetkililere seslenerek, “Burada her gün kaza meydana geliyor. Burada insanlar ölüyor. Ama yetkililer bu duruma göz yumuyor. Artık bu kazaları görün. Bakın işte duvarın üzerinde bir otobüs var. Birkaç gün önce burada insanlar öldü. Daha önce virajın girişinde hız-kes vardı. Bunu kaldırdınız ve kazalar olmaya başladı. Beni duyun ve buraya önlem alın” dedi.

Avukat Ertekin Kök ise kazasız gün geçmediğini, sabah çocuklarının sitenin kapısından servislere bindiğini, her an kaza korkusu yaşadıklarını belirterek, “Görüldüğü gibi her gün kaza yaşanıyor. Burada daha fazla insanın ölmesi beklenmesin. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, büyükşehir yetkilileri buraya acilen önlem alsınlar. Daha önce virajdaki hız-kesler bisiklet yarışları gerekçesiyle kaldırıldı ve yeniden konulmadı. Kaldırılmasının ardından kazalar arttı, insanlar ölmeye başladı. Bir an önce ya bu virajda gerekli düzenleme yapılmalı ya da yeniden hız-kes konularak biraz olsun kazaların azalması sağlanmalıdır” diye konuştu.