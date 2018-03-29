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Manavgat'ta ticari taksiye satırla saldırı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, kaçırıldığını iddia ettiği kızının bindiği ticari taksiye satırla saldırdı. 

Manavgat'ta ticari taksiye satırla saldırı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, kaçırıldığını iddia ettiği kızının bindiği ticari taksiye satırla saldırdı. 

29 Mart 2018 Perşembe 19:09
Manavgat'ta ticari taksiye satırla saldırı
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EDİNİLEN bilgiye göre, kızının kaçırıldığını iddia eden M.F.O, kızı ve yanındaki M.A.'nın bindiği Süleyman Doğan’ın kullandığı ticari taksiye satırla saldırdı. M.F.O’nun taksinin camı ve kaportasına elindeki satırla vurduğunu öne süren sürücü Doğan, şahsın olay yerinden hızla uzaklaştığını söyledi. Olayın ardından Şelale Polis Karakoluna giden sürücü Süleyman Doğan, şikayetçi oldu. Asayiş ekipleri M.F.O'yu yakalayarak karakola getirdi. 
M.F.O. kızının kaçırıldığını iddia ederken sürücü genç kızın kendi isteğiyle taksiye bindiğini söyledi. 
Öte yandan, E.O. ve M.A.‘nın düğünlerinin yapıldığı, ailenin ise nikah öncesinde kızlarını vermekten vazgeçtikleri ileri sürüldü. 

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Son Güncelleme: 29.03.2018 19:12
Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatTicari TaksiSüleyman Doğan
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