Manavgat’ta suç makinesi hırsız yakalandı

9 ayrı suçtan araması da bulunan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Yukarı Hisar, Kasaplar, Bahçelievler ve Aşağı Pazarcı Mahalleleri’nde 5 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Büro Amirliği görevlileri araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen şüpheli H.D.(21) Alanya ilçesi Payalar Mahallesi’nde ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çaldığı öğrenilen 2 adet 3’lü orta sehpa, 3 adet diz üstü bilgisayar ve 2 adet gözlük ele geçirildi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, 9 ayrı suçtan da araması bulunduğu tespit edilen H.D. sevk edildiği adli makamca tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.
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