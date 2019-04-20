Manavgat'ta şehiriçi toplu ulaşım midibüsü kamyonet ile çarpıştı: 6 yaralı

KAZA, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesin üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Sözen Gençlik Merkezi istikametine seyir halindeki İsmail Durmaz’ın kullandığı 07 J 2070 plakalı şehiriçi midibüsü 5017 sokaktan Çetin Emeç’e çıkmakta olan Ahmet İnce’nin kullandığı 46 ABK 145 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçların karşı şeritteki kaldırıma çıktığı kazada, araç sürücüleri Ahmet İnce ve İsmail Durmaz’ın yanı sıra kamyonette bulunan Ufuk Filikçi, minibüste yolcu olarak bulunan Fahrettin Aras Aydın, Aylin Kavas Aydın ve Murat Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza sırasında bir iş yerinde oturan müşteriler de çarpmanın etkisiyle üzerlerine gelmekte olan iki aracı görünce korkuyla yerlerinden fırladı.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2019, 14:55