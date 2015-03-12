Manavgat'ta sahte para operasyonu

12 Mart 2015 Perşembe 11:38
JANDARMA, Manavgat 2 kişi üzerinde yaptığı aramada 7 bin 850 lira sahte para ele geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılağaç turizm bölgesinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde B.D. ve İ.Ö. isimli şahıslarda sahte para olduğu bilgisine ulaştı. Şahısları takibe alan jandarma, şahısları Kızılağaç'ta yakaladı. B.D. ve İ.Ö. isimli şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramada 21 adet 200 lira, 28 adet 100 lira ve 17 adet 50 lira olmak üzere toplamda 7 bin 850 lira sahte para ele geçirildi. Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki zanlıdan B.D. tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi. İ.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 10:50