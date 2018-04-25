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Manavgat’ta okul servisi motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servisinin çarptığı motosikletli yaralandı. 

Manavgat’ta okul servisi motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servisinin çarptığı motosikletli yaralandı. 

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:11
Manavgat’ta okul servisi motosiklete çarptı: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye Cemal Çınar’ın kullandığı 07 C 74274 plakalı okul servisi, Sorgun Bulvarı’nda çevreyolu istikametine seyir halindeki Mehmet Ali Güneş’in kullandığı 07 LSJ 47 plakalı motosiklete çarptı. 
Motosikletin minibüsün altında kaldığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Güneş, 112 ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatOkul ServisiMotosiklet
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