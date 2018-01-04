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Manavgat'ta motosiklet eldiveni çalan kişi azılı camii hırsızı çıktı

Manavgat'ta bir motosikletin oturağının altındaki bölmeyi açarak deri eldiven ve anahtarları çalan hırsız apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı

Manavgat'ta motosiklet eldiveni çalan kişi azılı camii hırsızı çıktı

Manavgat'ta bir motosikletin oturağının altındaki bölmeyi açarak deri eldiven ve anahtarları çalan hırsız apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı

04 Ocak 2018 Perşembe 11:35
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MANAVGAT'TA  güvenlik kameralarına yansıyan olayda minibüs, otomobil ve çok sayıda motosikletin bulunduğu apartmanın önüne gelen siyah montlu şahıs, Ahmet Aydın’a ait motosikletin altına eğilerek eliyle motosikletin oturağını kaldırdıktan sonra eldiven ve anahtarı aldı. Eldiveni eline geçiren şahıs, apartmanın girişindeki merdivenlerde bir süre bekledikten sonra elini kolunu sallayarak uzaklaştı.

Şahsın, 15 gün önce Çeltikçi Camii’ne girerek laptop ve sadaka kutusunu çalan, daha sonra da Sorgun Mahallesi Rüstem Paşa Camii’ne giren hırsızla aynı kişi olduğu iddia edildi. Sabah işe gitmek için hazırlandığı sırada eldivenini takmak için motosikletinin oturağını kaldıran ve deri eldiven ile anahtarlarının çalındığını gören Ahmet Aydın, apartmanın güvenlik kamerasından görüntülerle birlikte Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek şikayette bulundu.

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Son Güncelleme: 04.01.2018 11:52
Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkManavgatAlanya
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