Manavgat’ta kumar baskını

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bir mekandan şahısların çıktığını gören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekanda kumar oynandığını belirledi. Ruhsatı bulunmayan işyerine giren ekipler işyerinde kumar oynayan şahısları tespit ederken masa üzerinde oyun kağıtları, 2 adet marka ve 280 TL para ele geçirildi.
Kumar oynayan şahıslara Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 259 TL, toplam 777 TL idari para cezası uygulanırken ruhsatı bulunmayan işyeri sahibi halkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinin Manavgat Belediye Başkanlığınca mühürleneceği bildirildi.
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