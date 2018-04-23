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Manavgat’ta kaybolan 14 yaşındaki kızı çoban buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cuma günü akşam evden ayrılan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 14 yaşındaki kız çocuğu bir çoban tarafından bulunup ailesine teslim edildi. 

Manavgat’ta kaybolan 14 yaşındaki kızı çoban buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cuma günü akşam evden ayrılan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 14 yaşındaki kız çocuğu bir çoban tarafından bulunup ailesine teslim edildi. 

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:18
Manavgat’ta kaybolan 14 yaşındaki kızı çoban buldu
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GEÇTİĞİMİZ Cuma günü saat 20.00 sıralarında Beşkonak Altınkaya mahallesindeki evlerinden ayrılan ve 2 gece kendisinden haber alınamayan Beşkonak Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Dilek Sevinç için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Dilek Sevinç, Pazar günü akşam mahallelerine yaklaşık 15 kilometre mesafede dağda keçi otlatan bir çoban tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. 
Kendilerini telefonla arayan bir kişinin yanında yolunu kaybetmiş bir kız çocuğu olduğunu söylediğini belirten Dilek Sevinç’in babası Durali Sevinç, “Gidip kızımızı çobandan teslim aldık. Evden ayrıldıktan sonra havanın kararmasıyla yolunu kaybettiğini 2 geceyi dağda geçirdiğini söyledi. Kurda kuşa yem olmadan çocuğumuza kavuştuk. Allah herkesten razı olsun. Durumu jandarmaya da bildirdik” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatçobanAltınkaya
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