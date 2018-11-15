Manavgat’ta kaçak içki operasyonu

Manavgat'ta 89 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. 

Manavgat’ta kaçak içki operasyonu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ilçede gümrük kaçağı içki veya sahte içki satan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yaptı. Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın düzenleyen görevliler, 89 şişe gümrük kaçağı olduğu tespit edilen içki ele geçirildi. 
Olayla ilgili D.V. ve C.G. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. 

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