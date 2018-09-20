Manavgat’ta iş yeri hırsızı yakalandı

Manavgat'ta 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. 

Manavgat’ta iş yeri hırsızı yakalandı
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MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşağı ve Yukarı Pazarcı Mahallelerinde 2 ayrı pide salonuna, Aşağı Hisar Mahallesinde 2 ayrı kafeden 3 bin 610 TL, 150 Euro, 100 dolar, 2 bahşiş kutusu, 1 adet kol saati ve 1 adet elektronik sigara makinesi çalınması olayına karışan 4 kişiyi yakaladı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği yerlerde yapılan incelemeler ve kontroller sonucunda hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen A.C.S., Asayiş Büro ekipleri tarafından Aşağı Hisar Mahallesinde yakalandı. 
A.Ç.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. 

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