Manavgat’ta hırsızlık zanlısı uyuşturucuyla yakalandı

MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık yaptığı belirlenen S.E. polis ekiplerince yaya olarak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üstünde yapılan aramada 3 gram esrar, 1.25 gram eroin ve eritilmiş kristal maddesi ele geçirildi. Zanlının ikametgahında yapılan aramada ise, 2 adet gümüş zincir, 4 çift küpe, 1 adet yüzük, 6 adet kolye ucu ve 3 adet kolye zinciri bulunarak el konuldu. Hem hırsızlık hem de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan hakkında işlem başlatılan S.E. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Çalıntı olduğu tespit edilen malzemelerin ise sahiplerine teslim edildiği bildirildi.
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